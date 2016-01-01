郎平曾受益美国专利【骨精华】 贝佳药业中秋大酬宾

郎平曾受益美国专利【骨精华】

贝佳药业中秋大酬宾

中国女排获得奥运冠军，华人华侨为之骄傲。其主教练郎平与贝佳天然药业（Bestin Nature）美国专利产品【骨精华】有一段小故事，该公司CEOJoy潘说：“八年前，我们就关心过郎平。那时，她在我曾经生活过的丹佛科罗拉多泉当美国国家队教练，腿伤很严重，右膝关节受伤，软骨破碎，有积液。我朋友《美中邮报》负责人咪咪冯在丹佛，去看望郎平，见面礼就是我们公司的【骨精华Bone Essense 】。”

她还说：“后来，郎平在加州的好朋友北奥写电邮给我，要把【骨精华】寄给郎平服用，我们前后给了两个疗程。北奥要为我们牵线，让郎平做产品的代言，郎平确实受益于【骨精华】。不巧当时广东的排球俱乐部把她聘去了，代言的事就搁下了。”

美国专利产品【骨精华】上市十年来，好评如潮，供不应求，用户遍布北美、欧洲、澳洲、中港台及全球各地，在北美，有超过500家参茸行，及众多门户网站热销，如Amazon、文学城、万维网、淘宝等。【骨精华】超越市面同类骨产品的四大优势是：

（一）、美国专利：【骨精华】全球首创<骨胶质+钙>，美国专利号为US. Patent # 6838440，哈佛医学院等临床证明效果卓著；（二）、科学配方：【骨精华】含有II型骨胶质Kolla2（或称“骨胶原”）、Glucosamine等五种骨保健最佳成分，劲爆给力，六周见效；（三）、快速修复：【骨精华】快速修复软骨及结缔组织，有效消除退化性与风湿性关节疼痛、肿胀、无力、积液、响声、骨刺、五十肩、网球肘、椎间盘突出；（四）、双效合一：【骨精华】既补II型骨胶质Kolla2，又补钙，全面防止骨质疏松、腿脚抽筋、身材矮缩、腰肌劳损、牙齿松动、骨折。

【骨精华】符合美国GMP生产标准，FDA规范，安全无副作用，六周见效，独家拥有一百五十个真名实姓成功见证，详见北美最大中英文保健网www.1688best.com。庆中秋，贺团圆，贝佳药业中秋大酬宾，【骨精华】买6送1一疗程，再送葡萄籽精一瓶，买12送3两疗程，再送葡萄籽精两瓶，订购满100美元全美各地包邮，免收运费，两疗程起大陆免运费。北美各大参茸药房有售，或洽北美免费电话1-888-902-1688，909-839-2880，周末电话909-839-2880