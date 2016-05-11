賴銘琪向飛虎隊空戰英雄格菲斯中校及遺屬致敬
賴銘琪向飛虎隊空戰英雄格菲斯中校及遺屬致敬
賴處長轉頒表揚狀予格菲斯中校外孫女Jackie Yeo女士，右為名人堂會長Frank Lennon
【波士頓新聞訊】波士頓臺北經文處處長賴銘琪夫婦於11月19日晚間應邀出席「羅德島航空名人堂」（Rhode Island Aviation Hall of Fame）在羅州Cranston市舉辦的年度餐會，代表中華民國（臺灣）政府向二次大戰期間赴華助戰美國前飛虎隊空戰英雄格菲斯中校（Charles E. Griffith）及其遺屬致敬。
賴處長應邀致詞時表示，中華民國政府及人民感謝由陳納德將軍領導的美國飛虎隊於二次大戰期間赴華助戰。格菲斯中校在中國大陸擔任飛行戰鬥任務期間，出戰逾百次，擊落敵機多架、擊沉敵方砲艇一艘，並多次獲頒空軍獎章、總統（單位）褒揚令、傑出飛行十字獎章等殊榮，戰功彪炳，貢獻卓著。可惜英年早逝，未及見到最後勝利，而於1944年12月18日因飛機失事卒於中國大陸雲南呂梁空軍基地。
賴處長表示，格菲斯中校是王牌飛虎隊員、真正的空戰英雄，中華民國（台灣）對於他與其他飛虎隊員的犧牲奉獻，不曾或忘，謹代表政府向格菲斯中校及其家屬致敬及致謝。中華民國與美國共有民主自由、尊重人權等文明價值，也願共同為人類的和平福祉奮鬥。
格菲斯中校於1944年11月10日獲頒的傑出飛行十字獎章證書上明載：「他在空戰拒敵上具非凡成就…雖然他必須時常飛入敵方具優勢的區域，但他總能重擊敵方物資及人員。雖然敵人地面及空中砲火猛烈，但他總能有效且冷靜地化險為夷，完成交付的使命。」格菲斯中校死後被安葬於美國阿靈頓國家公墓。
羅德島航空名人堂為非營利機構，由退休海軍飛行軍官Frank Lennon於2003年創立，以表彰該州貢獻卓著之航空界人士為宗旨。該機構迄已表彰7位曾於二次大戰期間赴華助戰之飛虎隊成員。
賴處長代表中華民國政府於名人堂餐會致詞向格菲斯中校及遺屬致敬
除賴處長夫婦應邀出席該機構今年年會外，波士頓榮光會理事長石家孝及經文處新聞組長朱永昌也陪同參加，現場並放映中華民國公共電視台發行的「飛虎傳奇」紀錄片，與現場賓客共同回顧中美兩國並肩作戰的情誼及光榮歷史。
賴處長夫婦與格菲斯中校外孫女Jackie Yeo及外曾孫女Megan Yeo合影。
賴銘琪應邀出席伯克利音樂學院 王力宏演唱會
賴銘琪應邀出席伯克利音樂學院
王力宏演唱會
【本報訊】駐波士頓臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪夫婦於11月13日晚間以貴賓身分出席伯克利音樂學院盛大舉行的臺灣歌手王力宏演唱會及頒授榮譽博士學位典禮。賴處長表示，王力宏不僅是年輕人的偶像，也是臺裔美國人的佼佼者，他以音樂為媒介，搭起東方與西方的橋樑，是成功的文化大使。
賴處長也代表中華民國（臺灣）政府，祝賀王力宏獲得榮譽博士學位，期盼他繼續以音樂及表演，搭起世界友誼的橋樑。
【哇,川普總統!】
【哇,川普總統!】
≈是的, 美國歷史上第一位非典型的總統正式票選產生了！從去年起唐納德•川普（Donald Trump）以非典型選戰參選美國總統以來, 連續打敗十六位正規正矩的黨內對手，現在又經過一番激戰之後嬴得超過半數票的270張選舉人票,打敗了行政經歷豐富的民主黨的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），哇, 川普總統，一位毫無行政經驗的總統，一個政治素人，他如何能夠領導美國，讓美國再一次的變成偉大的國家呢？且讓我們拭目以待之！≈
高碩泰在哈佛費正清中心強調台美互信關係密切
哈佛大學費正清中心研討台灣問題
高碩泰致詞強調台美互信 關係密切
中華民國駐美代表高碩泰(左)應邀致詞,右為費正清中心台灣研究小組召集人Steven Goldstein(戈迪溫)教授
【華府新聞日報訊】 中華民國(台灣)駐美代表高碩泰應哈佛大學邀請，於11月3日上午出席費正清中國研究中心台灣研討會並擔任開幕致詞貴賓。這項研討會主題為「台灣正在轉型?蔡政府的初步印象」(Taiwan in Transition? Initial Impression of the Tsai Ing-wen Administration)，活動由費正清中心台灣研究小組召集人Steven Goldstein(戈迪溫)教授主持，分別就台灣政治、台灣與亞洲新經濟架構、兩岸情勢及臺美關係等四項專題進行討論，討論熱烈、成果豐碩。
研討會主持人戈迪溫教授開場時提到美方資深官員形容台美關係「從未如此良好」(never been better)，針對這種說法,高碩泰致詞時回應說，過去五個多月來，在蔡英文總統睿智領導下，台灣秉持低調、零意外原則來促進台美關係，不論在經貿、觀光、科技、文教、人道與災害救助、國際參與等各面向都穩健發展，並獲得多項成果；台灣為民主社會，儘管發展過程仍遭遇若干挑戰，但可喜的是，今日臺灣在言論、宗教、著作、出版等均享有充分自由，這些都是台美之間共享的價值，也使得台灣成為美國所信賴的夥伴，這也說明了為何台美關係從未如此密切，是基於深厚互信及雙方共同努力的成果。
哈佛大學費正清中國研究中心主任柯偉林(William C. Kirby, 左)致贈費正清成立60週年紀念書包給高碩泰
高碩泰指出，蔡英文總統及民進黨目前主要施政重點包括經濟、勞工、薪資停滯及年金改革、轉型正義等問題，而在兩岸關係方面，蔡總統持續向對岸釋出善意，並願以彈性、耐性妥善處理兩岸關係，但是北京當局目前仍持觀望態度，同時也打壓台灣國際參與空間。他說，兩岸高層對話雖然暫時中斷，但是工作階層管道仍持續運作。他強調，蔡總統多次呼籲，希望北京正視中華民國存在的現實，在不預設框架前提下，雙方早日重啟對話，共謀安定、和平與人民福祉。
高碩泰指出，下週美國總統大選無論結果如何，台美關係仍確保延續性、一致性與可預測性。
3日在費正清中心舉行的研討會，與談專家學者包括北卡州戴維森學院政治系教授Shelley Rigger(任雪麗)、華府戰略與國際研究中心費和中國講座副主任Scott Kennedy(甘思德)、喬治亞理工學院國際研究所助理教授林坤達以及華府智庫史汀生中心東亞計畫主任Alan Romberg(容安瀾)。駐波士頓辦事處處長賴銘琪、副處長陳銘俊陪同高碩泰出席這項研討會，並與參加人士熱絡交流。
左起: 戈迪溫、柯偉林、高碩、甘思德
在訪問波士頓時，高碩泰除了應邀出席費正清中心台灣研討會外，也應邀參加哈佛大學魏德海國際事務中心(Weatherhead Center for International Affairs)舉辦的校友會暨地緣政治經濟研討會。高碩泰曾於1996-1997年擔任該中心訪問學人，一直與哈佛校方互動密切。
台灣研討會會場一景
圖/黃瑞禮 ‧ 李靜芳
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East Nazarene College
23 East Elm Street, Quincy, MA 02170
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