传说中的【骨精华】火了！

传说中的【骨精华】火了！六周改善关节疼痛/骨质疏松，超越同类产品

美国专利产品【骨精华】火了！上市十年来，好评如潮，供不应求，用户遍布北美丶欧洲丶澳洲丶中港台及全球各地，在北美超过500家参茸行，及众多门户网站热销，如Amazon（亚马逊）丶文学城丶万维网丶淘宝丶京东等。【骨精华】超越市面同类骨产品的四大优势是：

1丶 美国专利。相比市面同类没有专利，或已是上世纪专利的骨产品，美国专利产品【骨精华】（US. Patent # 6838440）由美国着名生物学家特瑞灵于2005年发明，是该领域最新丶最後一项美国专利。波士顿大学药学院丶哈佛医学院临床证明【骨精华】效果卓着，国际骨关节学会主席罗兰（Dr.Roland ）医学博士称其为“缓解疼痛丶消除炎症丶修复关节丶防止骨松”新一代骨保健品。【骨精华】同时拥有美国注册商标丶FDA出口证书与自由销售证书。

2丶 方科学。【骨精华】含有II型骨胶质Kolla2（或称“骨胶原”）丶Glucosamine丶Chondroitin丶MSM丶Calcium等骨保健最佳成分。相比市面其他骨产品仅含有Glucosamine等等，【骨精华】配方更全面丶有效丶科学，劲爆给力，六周见效。与此同时，【骨精华】主要成分II型骨胶质Kolla 2 以珍贵小鸡胸软骨为原料，美国专利工艺提取，相比市场上由猪皮或肌腱提取的I型或III型胶原，生物活性强，超小分子，和人体软骨结构吻合，具有更强的针对性丶更高可溶性和更好吸收率。

3丶 快速修复。<骨精华>大剂量补充II型骨胶质（即骨胶原）Kolla2，每天高达1200毫克，而非少量或微量补充，通过体内辅?转化，快速修复软骨及结缔组织，有效消除退化性与风湿性关节疼痛丶肿胀丶无力丶有响声丶积液丶骨刺丶五十肩丶网球肘。而美国超市“Move Free”用的是葡萄糖胺(Glucosamine)等，研究表明要四丶五年才能修复软骨，进展缓慢。

4丶 双效合一。<骨精华>既补II型骨胶质Kolla2，又补钙，将钙结合在骨胶质生物链中，富集於骨骼周边，增进钙吸收率，大幅提高骨密度，全面防止骨质疏松丶腿脚抽筋丶身材矮缩丶腰肌劳损丶牙齿松动丶骨折，营养指甲头发，改善皮肤。以II型骨胶质Kolla2与钙的有机结合来消除关节疼痛，延缓骨质疏松，一鱼两吃，是全球骨保健学科发展的最新趋势。

【骨精华】由贝佳天然药业（Best in Nature）生产，符合美国GMP标准，FDA规范，安全无副作用，独家记载一百五十多位元真名实姓成功案例，请登录www.1688best.com，或电北美免费电话1-888-902-1688，909-839-2880，父亲节优惠大酬宾进行时，欢迎洽购。