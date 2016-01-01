賴銘琪向飛虎隊空戰英雄格菲斯中校及遺屬致敬

賴銘琪向飛虎隊空戰英雄格菲斯中校及遺屬致敬

賴處長轉頒表揚狀予格菲斯中校外孫女Jackie Yeo女士，右為名人堂會長Frank Lennon

【波士頓新聞訊】波士頓臺北經文處處長賴銘琪夫婦於11月19日晚間應邀出席「羅德島航空名人堂」（Rhode Island Aviation Hall of Fame）在羅州Cranston市舉辦的年度餐會，代表中華民國（臺灣）政府向二次大戰期間赴華助戰美國前飛虎隊空戰英雄格菲斯中校（Charles E. Griffith）及其遺屬致敬。

賴處長應邀致詞時表示，中華民國政府及人民感謝由陳納德將軍領導的美國飛虎隊於二次大戰期間赴華助戰。格菲斯中校在中國大陸擔任飛行戰鬥任務期間，出戰逾百次，擊落敵機多架、擊沉敵方砲艇一艘，並多次獲頒空軍獎章、總統（單位）褒揚令、傑出飛行十字獎章等殊榮，戰功彪炳，貢獻卓著。可惜英年早逝，未及見到最後勝利，而於1944年12月18日因飛機失事卒於中國大陸雲南呂梁空軍基地。

賴處長表示，格菲斯中校是王牌飛虎隊員、真正的空戰英雄，中華民國（台灣）對於他與其他飛虎隊員的犧牲奉獻，不曾或忘，謹代表政府向格菲斯中校及其家屬致敬及致謝。中華民國與美國共有民主自由、尊重人權等文明價值，也願共同為人類的和平福祉奮鬥。

格菲斯中校於1944年11月10日獲頒的傑出飛行十字獎章證書上明載：「他在空戰拒敵上具非凡成就…雖然他必須時常飛入敵方具優勢的區域，但他總能重擊敵方物資及人員。雖然敵人地面及空中砲火猛烈，但他總能有效且冷靜地化險為夷，完成交付的使命。」格菲斯中校死後被安葬於美國阿靈頓國家公墓。

羅德島航空名人堂為非營利機構，由退休海軍飛行軍官Frank Lennon於2003年創立，以表彰該州貢獻卓著之航空界人士為宗旨。該機構迄已表彰7位曾於二次大戰期間赴華助戰之飛虎隊成員。

賴處長代表中華民國政府於名人堂餐會致詞向格菲斯中校及遺屬致敬

除賴處長夫婦應邀出席該機構今年年會外，波士頓榮光會理事長石家孝及經文處新聞組長朱永昌也陪同參加，現場並放映中華民國公共電視台發行的「飛虎傳奇」紀錄片，與現場賓客共同回顧中美兩國並肩作戰的情誼及光榮歷史。

賴處長夫婦與格菲斯中校外孫女Jackie Yeo及外曾孫女Megan Yeo合影。