波河兩岸 合唱夢圓 維州立人 馬州臺大校友合唱團 演出成功

波河兩岸 合唱夢圓

維州立人 馬州臺大校友合唱團 演出成功

【本報華府訊】大華府波多馬克河南北兩岸的兩個合唱團維州立人、馬州臺大校友合唱團週前攜手成功合辦了一場音樂會,五月二十一日傍晚華府各地區滂沱大雨,愛樂大眾卻踴躍冒雨齊聚North Bethesda United Methodist Church聆賞兩團的演出,駐美臺北經濟文化代表處領務組馬副組長夫婦並攜沈呂巡大使所賜贈的大花籃與會,大家共度了一個旖旎多彩、樂韻悠揚的合唱之夜。



音樂會的指揮:聖休斯頓州大合唱指揮碩士、立人的張翠蝶;曾任臺灣大學合唱團指揮、臺大校友合唱團的陳治煌和許惠敏; 伴奏:台灣東吳大學音樂系畢業、立人的謝永芹;蕭滋及藤田梓教授的高足、臺大的丁志清 和 陳治煌/許惠敏的女兒、休士頓Rice大學音樂博士陳怡凡 是這場音樂會的靈魂人物,在將近二個小時的歌聲飛揚中,他們指揮棒、琴鍵下盪人心絃的力感,使得現場聽眾凝神屏息 鼓掌喝彩,表現出演唱者與聽眾間情感的交流與共嗚。

音樂會首先由兩團一起演唱有寬廣飽滿和聲搭配精彩的鋼琴旋律線、由旅美華裔作曲家周鑫泉改編的台灣民謠《望春風》;以獨語、對話、由台灣新銳作曲家冉天豪改編譜寫失戀情人糾葛苦惱的《不 了情》以及縱橫一甲子、勾起觀眾對歌舞片黃金年代美好回憶的歌舞片同名主題曲《Singing in the Rain》。許惠敏在指揮這首曲子之前,對著聽眾,對著窗外淋漓大雨幽上的一”We need rain drops, we don’t need rain fall”,加上呂元喬的爵士鼓、黃秀媚/潘志中的雙人傘舞 使此曲演出更為生動。

接著是立人合唱團表演,他們首先帶來一首述說漁夫出海拋開世俗牽掛、由蔡昱珊改編的校園民歌《漁唱》;接著是無伴奏黑人靈歌《Hush! Somebody’s Callin’ My Name》,男高音:賴宗熙以他渾厚音色獨唱” Hold on, someone is calling for me………”令人讚賞;由余光中同名詩譜寫的《鄉愁四韻》唱出了顛沛流離的淒苦與對故土思念的情懷;由邵永強作詞、尚德義作曲、歌頌璀璨明珠和藝術殿堂的邊疆風情歌曲《去一個美麗的地方》更令人神往,立人演唱的四首名曲均獲聽眾熱烈迴響。

臺大校友合唱團此次帶來拉丁、日文、閩 南語、英語四首不同語言、風格迥異的合唱曲:由Dan Davison作曲的聖歌《Laudate Dominum》;Philip Kern編曲的《Sing, Sing, Sing! 》;日裔美籍青年作曲家佐藤賢太郎於福島海嘯核災後為紀念死者、撫慰生者譜寫的安魂曲《Mae-E》,以及原為歌仔戲唸謠,由台灣合唱之父呂泉生譜寫成合唱曲的《農村酒歌》,該曲描寫大稻埕男女農休之際飲酒作樂、打情罵俏,該團三對少年郎與美少女再次以「演」「唱」配合全團的美韻,完美地詮釋了這首充滿鄉土趣味的歌曲,令聽眾陶醉。

兩團最後的大合唱帶來數十年合唱界傳唱不息的近代合唱大師之作: 林聲翕的《你的夢》、李抱忱的《離別歌》及黃友棣改編的四首雲南民歌組曲《彌度山歌》、《山茶花》、《繡荷包》及《猜謎歌》。立人女高音童曼清主唱第一首中之獨唱;臺大的女高音許海雯、男高音潘志中主唱第三首中之二重唱,甜潤悠揚的歌喉使《彌度山歌》組曲的全體大合唱更為活潑生動、絢爛繽紛,也使音樂會達到最高潮,難怪聽眾鼓掌歡呼不斷,直到兩團加唱一首 陳雲山的《長空下的獨白》—“我願是那長空一朵雲彩,在茫茫天宇塗上理想色彩,雖然我已變成絲絲小雨,我願洗淨大地所有塵埃……”悠美的旋律,撫慰歡動跳躍的心,然餘音嫋繞聽眾仍久久不肯離去,是詞和旋律的結合將音樂的浪花激濺到每一個人的心靈!

大家秣馬厲兵數月,尤其是兩團的團長,立人的張莞瑩、臺大的陳志堅以及所有工作人員,年來籌劃此一音樂會備極辛勞,總算在這一次成功的演出中獲得了報償,可喜可賀。

有關兩團資詢請見This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (立人) ;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (台大校友團)。