阳光时代新媒体论坛：智能开启媒体新未来

【本报记者韩同伟、黄政杰华府报道】 2016年5月6日，在马里兰州罗克维尔市Civic Center召开了“阳光时代新媒体论坛”，由天脉聚源（北京）传媒科技有限公司首席战略官芮斌做了精彩主讲。同时，邀请了90后网络创业先锋Vera Wang(王大宝)做实战报告。在迅速萌发大量新技术的社会时代背景下，新传媒该如何发展和创新，两位讲演者做出了建设性的分析，给予众多参会媒体人很有价值的启发。

芮斌指出，移动互联网加速碎片化时代的到来，消费者的需求行为，呈现出了“移动化”、“瞬态化”（On-demand），“社交化”、“情感化”趋势。此时的新技术演进，遵循着新摩尔定律，朝着高速度、低功耗、微型化、多样化发展。新技术日新月异，诸多企业的行业属性、业务形态发生急剧变化，被颠覆的压力日趋加大，急需转型对应颠覆式竞争，并且获取新增长，通过行业升级提升效率，从而构建新竞争力。

在这样的一种新形态的时代背景下，新媒体的战略选择该怎样应对？芮斌解释，所谓的新媒体，就是“新内容+新技术+新商业模式”。新媒体一定要以用户为中心的内容产品，拥抱技术带来的体验革命，推动新媒体商业模式转型。例如，注重消费者的感知体验；场景化的体验设计成为潮流；弹幕在互联网电视中的应用；社交电视、多屏互动开始成为基本服务；穿戴式设备会成为下一波创新周期的起点等。

此外，芮斌还认为，终端智能化加上“大数据”，可以认知和预测世界。智能终端通过各种传感器，能够获得大量与用户相关的数据。通过对这些数据的处理和挖掘，可以得到用户相关的位置、时间关系、活动状态、喜好、社会关系等一系列数据，进而通过人工智能，推测用户的行为，让设备变得更加聪明、智慧，达到更好地为用户服务。

90后的网络创业先锋Vera Wang(王大宝)，正好从一个成功个例经验证实了新时代传媒的特点。她的自媒体VERAWANGxNYC,展示了华人在纽约的生活奋斗故事和真情实感，利用了不同的技术手段做创意整合，如文字图片、音频影像、互动模式、产品软性植入、线下活动等等，飞快的得到上万名粉丝关注，并且，有很多奢侈品牌的商业公司与她合作，快速成为了十分具有商业价值的时尚红人。

最后，论坛上Sun Global Media北美CEO 伍若仑介绍了该公司的新技术SunTV等产品，演示出“机人互动”体验过程，让到会者无不感叹新智能技术产品的奇妙特性。