华府台湾同乡联谊会庆祝“母亲节”

【本报记者韩同伟华府报道】“母亲像月亮一样，照耀我家门窗，圣洁多慈祥，发出爱的光芒。为了儿女着想，不怕乌云阻挡，赐给我温情，鼓励我向上。母亲啊！我爱您，我爱您，您真伟大。母亲像星星一样，照耀我家门窗，圣洁多慈祥，发出爱的光芒。不辞艰难困苦，给我指引迷惘，亲情深如海，此恩何能忘。母亲啊！我爱您，我爱您，您真伟大。”2016年4月29日晚，华府台湾同乡联谊会的“母亲节”晚会在《母亲您真伟大》的深情歌声中隆重开幕。

百余位母亲佩戴美丽的康乃馨胸花，相聚在马里兰州盖城新财神大酒楼，接受众位嘉宾的祝贺和歌颂。台联会会长狄名芳首先致欢迎辞，感谢各位来宾百忙之中，陪着妈妈与家人，一起来参加这个最有意义的佳节联欢。特别感谢在华府桃李满天下的著名国画家毛先荣先生、麦施慧丽女士，因为所有颁发给母亲们的奖状都是他们亲笔题名，麦施慧丽女士还千挑百选的亲自制作了所有送给母亲们的精美胸花。

会场金玉满堂，三代、四代同堂很多。狄名芳会长为年龄在70岁以上的母亲颁发“慈母奖”，感谢他们崇高母爱，培育子女，劳苦功高。这些高尚风范、母仪侨界的妈妈们与陪伴在周围的子孙，构成了一幅温馨又感人的画面。

驻美国台北经济文化代表处领务组组长吴文龄代表贵宾致辞，认为出席“母亲节”的活动是最有意义的。他生动有趣的讲到一份“工作”，即“早晨6：00开始，一直到晚上12：00，不保证早中晚餐，没有工资，一年365天没有任何休假和加班费，一做好几十年，是什么工作？”最后答案揭晓，可以这样做到的就是我们的“母亲”！会场顿时掌声雷动。吴文龄组长简述母亲节的历史渊源，同时指出我们中华民族是最为崇尚孝道，每一天都是“母亲节”。随后将博大母爱升华到大家共同尊敬的“祖国母亲”。会场再次欢呼掌声。

接下来，中华会馆副主席谢天伦做贵宾致辞，感谢母亲的伟大，及母亲节活动的重要价值。

大会司仪有李智源、裴康凱担任，他们协助狄名芳会长，向台联会新聘任顾问颁发证书。德高望重的顾问有“积极推进中华文化”的麦施慧丽女士；“积极进取、回馈社区”的谢林宝珠女士；“德术兼备、侨胞典范”之称的张梦麟先生、“事业有成、台商典范”的刘耀聪先生、“积极进取、广结善缘”的汪良元女士。

会场特请华阜发展公司董事长李治瑞精彩发言，她讲述了有98岁高龄的李妈妈的传奇人生故事。并且，再次呼吁，“不要只在母亲节的时候，对妈妈好，给妈妈打电话、送卡片、买礼物！每一天都应该对我们的长辈、我们的父母好！树欲静而风不止，子欲养而亲不待！我们要每一天都孝养我们的母亲、我们的父亲！”李妈妈在会场也高声祝贺大家“母亲节快乐”！

随后，由孟繁珂、詹孟纲担任节目主持人。各位嘉宾纷纷登台献唱，发自肺腑的歌唱伟大的母亲！至深的母爱！整个会场洋溢着“母爱满我心，涌泉报母恩”的真挚情怀！