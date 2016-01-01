美洲协胜公会宴贺盟友美国安良工商会第96届年会

【本报记者韩同伟华府报道】 2016年4月19日晚7时，正逢农历三月十三谷雨时节，马里兰州盖城新财神大酒店喜迎嘉宾，是美洲协胜公会举办的隆重宴庆活动，祝贺盟友美国安良工商会第96届年会圆满完成。

駐美國台北经济文化代表处副代表李光章，也特邀出席。美洲协胜公会出席了强大的祝贺团，有元老团主席伍焕鹏，总理谭炳垣，总理林惠明，伍锦富、陈焕湘、陈尚仁、陈姿、白杰熊、李国瑜等多位元老；顾问伍锐贤，财政黄仕初；纽约主席陈庭威、伍文达；费城主席何潮、郭升美；书记长伍廷典，总务冯稳平等人。

首先由美洲协胜公会书记长伍廷典致欢迎词，热烈欢迎到会者参加宴贺，盟友美国安良工商会第96届年会在美京举行揭幕典礼，伍焕鹏主席率领祝贺团亲临观礼。称赞美国安良公会历史悠久，人才辈出，系华侨社会中坚，崇尚忠义，团结互助，致力工商发展，服务侨社，工作不懈，成绩卓著，贡献良多。指出美国安良工商会与美洲协胜公会结义缔盟，盟谊深厚，共同携手推进侨社安定繁荣，共同努力作出贡献。

此后由美国安良工商会秘书长邓遐勳回敬致词，对美洲协胜公会的祝贺团表示由衷感谢，可见的双方情谊深厚、形同手足，同时展望未来继续加强携手合作，为侨团共同努力，造福侨胞。

为双方的真挚情谊，宴会掌声雷动，各位嘉宾纷纷登台献歌祝酒。宴庆持续到深夜，由美京协胜公会主席谭亮、副主席李瑞元在酒楼门口逐一相送，深情握别。