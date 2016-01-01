华府余风采堂2016年春宴联欢





【本报记者韩同伟华府报道】2016年4月10日夜色将至，马利兰州惠顿市荷东酒楼灯火通明、锣鼓震天、人声鼎沸，迎来了华府余风采堂的新年春宴。近200位余家宗亲和嘉宾汇聚在“余”字的红色大旗下，共庆佳节。

春宴会场高朋满座，特邀嘉宾有，驻美国台北经济文化代表处副代表洪慧珠丶领务组组长吴文龄、桥教中心主任陈世池、副主任赖思琦。美京中华会馆主席张和成、副主席谢天伦、副主席刘耀聪，前主席巫和怡、前主席王燕怡、前副主席何淑妙。安良工商会会长李伟文。美京协胜公会主席谭亮、副主席李瑞元。中华社区基金会董事长黄浩源。华埠发展公司董事长李治瑞。大华府港澳之友协会会长黄炳良和陈瑞芬伉俪，名誉会长陆肖华和陆李惠芬伉俪。美京洪门致公堂主席伍国铮、监堂李达平等200余人出席盛会。

在华府余风采堂青年社的瑞狮点睛仪式后，两头威武彩狮生气勃勃，活泼矫健的在桌席间舞动，得到贵宾掌声喝彩、红包加冕。特请洪慧珠副代表，余风采堂美东总长余宏基，华府余风采堂主席余炎坚，副主席余启辉，参加采青高潮。随后，彩狮口吐锦旗，祝福大家——“生意兴隆通四海”！“财源广进达三江”！

首先，余炎坚主席向全体到会者致开幕词，给到会者拜了一个晚年，衷心祝福来自五湖四海的友人，在百忙中远道而来，希望大家度过一个愉快的春宴。接下来，请余宏基总长致欢迎词，向各位嘉宾和宗亲问好，多谢大家光临，新年快乐，身体健康！指出自复社以来，由于大家的努力，余风采堂的事业蒸蒸日上。

此后，特请洪慧珠副代表致词，指出余风采堂继承了中国的传统文化，并把他发扬光大，以及特别感谢余风采堂对台湾的支持和帮助！

随后，张和成主席致词，赞扬余风采堂有着悠久的历史。海外地区的余氏宗亲也纷纷在居住地建立余风采堂、余氏宗亲会等组织，并且互相间联系紧密，为国内外的余氏家族文化建设起了非常重要的作用。并且，还组建了自己的排球队，龙舟队，在当地都非常有名气。

最后，余启辉副主席致答谢词，逐一介绍到场贵宾和宗亲。进入宴会高潮，各位参会嘉宾共同祝酒，多名贵宾登台献唱，歌声嘹亮，情深意切!把酒言欢、丰盛晚宴、幸运抽奖，精彩连连，所有到场人员欢乐开怀!