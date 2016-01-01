賴銘琪應邀出席伯克利音樂學院 王力宏演唱會

賴銘琪應邀出席伯克利音樂學院

王力宏演唱會

【本報訊】駐波士頓臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪夫婦於11月13日晚間以貴賓身分出席伯克利音樂學院盛大舉行的臺灣歌手王力宏演唱會及頒授榮譽博士學位典禮。賴處長表示，王力宏不僅是年輕人的偶像，也是臺裔美國人的佼佼者，他以音樂為媒介，搭起東方與西方的橋樑，是成功的文化大使。

賴處長也代表中華民國（臺灣）政府，祝賀王力宏獲得榮譽博士學位，期盼他繼續以音樂及表演，搭起世界友誼的橋樑。

臺北經文處指出，今年8月伯克利音樂學院國際事務負責人Mirek Vana等人至該處拜會賴處長，並說明該校頒發王力宏榮譽學位元及演唱會活動，尋求合作，也邀請賴處長以貴賓身分出席活動及提供歡迎詞刊印於節目冊上。

賴處長在節目冊的歡迎詞中表示，王力宏的臺灣背景，有助結合東西方音樂及戲曲等多元要素，融入其音樂創作，深具特色。他是多才多藝的作曲家、歌手及演員，此次獲母校頒發榮譽博士學位，實至名歸，期盼他未來更上層樓，藉音樂促進世人友誼。

經文處表示，王力宏歷來參與臺灣、亞洲及美國的音樂與電影創作及表演，已是成功的演藝工作者。經文處透過各種管道將王力宏活動訊息廣泛向本地華裔社區推介後，也獲得此間廣泛迴響，除票房極佳一票難求外，當晚也座無虛席，盛況空前，是經文處與伯克利音樂學院一次成功的藝文合作案例。

經文處除賴處長夫婦外，陳銘俊副處長、教育組組長黃薳玉、僑教中心主任歐宏偉及新聞組組長朱永昌當晚也應邀參加該活動。

伯克利音樂學院是以培養當代音樂人才為主要目標的高等學府，培養許多國際表演人才，校友曾獲得逾300座葛萊美獎及拉丁葛萊美獎。王力宏係該校1999年畢業的校友。

照片一：經文處賴銘琪處長夫婦以貴賓身分出席王力宏演唱會，陳銘俊副處長、教育黃組長薳玉、僑教中心主任歐宏偉及新聞組組長朱永昌也出席盛會。

照片二：王力宏接受母校伯克利音樂學院榮譽博士學位後致詞，右立為校長Roger Brown。