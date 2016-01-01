【哇,川普總統!】

【哇,川普總統!】

≈是的, 美國歷史上第一位非典型的總統正式票選產生了！從去年起唐納德•川普（Donald Trump）以非典型選戰參選美國總統以來, 連續打敗十六位正規正矩的黨內對手，現在又經過一番激戰之後嬴得超過半數票的270張選舉人票,打敗了行政經歷豐富的民主黨的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），哇, 川普總統，一位毫無行政經驗的總統，一個政治素人，他如何能夠領導美國，讓美國再一次的變成偉大的國家呢？且讓我們拭目以待之！≈

毫不諱言的， 今年的美國總統大選是歷史上素質最糟、人選最差的一次，民主與共和兩黨都在初選中醜聞與弊端叢生，問題連連，由於兩黨都沒有選出真正最優秀的政黨侯選人, 尤其是共和黨的唐納德•川普從去年一開始就不被人看好，到後來在初選中殺出，再到現在大選投票時能和希拉蕊‧柯林頓並駕齊驅，並獲勝，競選之路實在充滿戲劇性。

川普的獲勝機率因為一連串充滿爭議的發言和性騷擾女性的爆料而縮減，在十月中時，希拉蕊的民調支持率比他領先了九個百分點，川普不但輕視不尊重少數裔與女性，遭致各界廣泛的指責，他也是自1972水門事件以來第一個不公開自己納稅情況的政黨候選人，這種做法給選民們留下的唯一印象就是，他二十多年來一直在逃稅避稅，民調顯示大多數人都覺得他應該公開，其中包括一半支持川普的人。此外，儘管川普對女性發表如此多侮辱性言論，仍有許多頑固的女性選民願意支持他，這有一些近乎盲從，當然大部分白人女性還是會選擇反對他，希拉蕊在女性選民的支持率還是高出川普十七個百分點的。

共和黨內建制派雖然極不樂見川普出來競選，但是基於黨內的黨規制度，無法撤換他的參選資格，不過黨的高層同志大多數都表態不支持他，並刻意的與他畫分界線，如此的離心離德，他又如何能夠打選戰呢？而且從他在三次的辯論賽中無法把自己的治國理念與崇高抱負清楚的勾劃及說明即可知他政治才能嚴重不足，而他一再強調的要翻轉和革新傳統政治的窠臼，則是吸引了眾多選民的注目。

當然這次落選的希拉蕊‧柯林頓在道德上也是有嚴重的瑕疵，尤其是在擔任國務卿時候使用私人郵件來處理公務的行為，以及在運作柯林頓基金會所產生的不當行為與斂財行徑早已離經叛道，尤其是在FBI聯邦調查局以及維基解密幾次揭露她的不法行為後，讓她的民意支持度暴跌，美國總統大夢好幾次早就破滅了！

FBI聯邦調查局在這次混亂的大選迷霧中的角色相當具有爭議，處置理希拉蕊電子郵件的方式頗不尋常，起初是在七月初由該局局長親自上火線向美國人民宣佈，雖然他們對希拉蕊在擔任國務卿期間處理機密資訊的方式“極為粗心”(extremely careless)，但是因為並沒有發現她有故意傳送、明顯的"犯罪企圖"（Criminal Intent)，所以認為沒有合適的檢察官(reasonable prosecutor)可以對希拉蕊‧柯林頓提起訴訟。但是到了一週之前詹姆士‧柯米卻又決定重啓對希拉蕊「郵件門」的調查，大多含沙射影，缺乏事實依據，這顆重磅炸彈已經對大選局勢造成了嚴重影響，甚至讓此前陷入困境的川普突然有了逆轉的生機，並使川普暴跌的民調指數又回升不少，在全國和關鍵州的支持率都回到了誤差範圍內，更在俄亥俄州這樣的領頭羊裏開始反而超前,據ABC及華盛頓郵報的民調，調查重啓後川普的支持率比一周前暴漲12%，甚至已經反超了希拉蕊。

然而在大選投票前兩天，詹姆士‧柯米卻又表示，FBI並沒有在新郵件內發現希拉蕊違法的新證據，所以將維持原先不起訴她的決定，也由於這樣子的宣布，又使得希拉蕊的民調回升、行情上漲，FBI在緊繃的選情之際揮出那把「達摩克裏斯之劍」（Damocles）對希拉蕊所造成的影響真是既深且大，相對的，對川普而言, 也像是洗了一次”政治三溫暖” ，川普除了痛斥FBI外，也利用選民對「郵件門」的憤怒，開始勸服那些已經提早投票的選民們反悔去更改 選票，他在推特上和威斯康辛州的宣傳活動上都發表了讓選民們改票的呼籲，威斯康辛州是全美國六個允許選民們改票的州之一，一些提早投票的選民當然也是想利用這個機制來確定自己真正的投票心願,看來詹姆士‧柯米局長這一次的不智之舉，非下台不可。

這一次的總統大選，提前投票的選民特別多，竟然有超過三千四百萬選民已經在選前提早投票，比四年前選擇提早投票的三千兩百萬選民還要多，這樣的情況到底有利於誰，其實是無法分析的，不過從投票的紀錄看來，此次提早投票，拉丁裔的參與人數比2012年有了顯著增加，證明西班牙裔這個大群體恐怕被川普的反移民政策給激醒了，這對希拉蕊當然是有利的；另一方面，由歐巴馬總統帶起來的非洲一週一裔黑人群體此次參與度相對變低了，同樣減少的還有年輕選民群體，這些都是對希拉蕊不利的，尤其是在北卡州這種搖擺不定、又對兩人都同樣關鍵的州而言，而佛羅裏達州也是兩人都關心的重點，因為該州佔據了29個選舉團席位，和紐約州的席位一樣；因此擁有大量選舉人票的加州、紐約州、德州和佛羅裏達州，就成為了競選人的必爭之地。歐巴馬此前當選，就因為贏下了這些關鍵州，所以雖然總得票率只有53%，但選舉人票的支持率卻高達68%。

在美國總統大選的歷史上贏得佛羅裏達州的候選人就能贏得其他搖擺不定的州，這個定律更是吸引，尤其是川普，因為贏了佛羅裏達而入主白宮了，這一次投票的結果果真證實了這個不變的定律。

實際上，在選前之夜兩人的支持率差距非常之小，希拉蕊的支持率為47.2%，而川普為43.8%。這種局面下，誰能沒法咬定最後的結局。在賭盤中，希拉蕊的勝算仍被看作是最高的。在Sun Bets網站上，希拉蕊目前的賠率為1.16左右，而川普的賠率高達4倍。但是，這些場外信息並不能保證她能重回丈夫曾經的辦公室裏，如今她果真進不了白宮。

我感到比較好奇的是，在整個競選的過程裡，川普在與希拉蕊的對決時, 雙方總是一再的使用消極和負面的字眼,諸如作弊的(igged) 、扭曲的(croo額ed)、齷齪的(nasty)、災難(disaster)，悲傷(sad)和繆錯(wrong)………等等，一個口裡老是說出這些負面字眼的政治素人，他如何能夠領導美國，讓美國再一次的變成偉大的國家呢？且讓我們拭目以待之！