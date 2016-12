高碩泰在哈佛費正清中心強調台美互信關係密切

哈佛大學費正清中心研討台灣問題

高碩泰致詞強調台美互信 關係密切

中華民國駐美代表高碩泰(左)應邀致詞,右為費正清中心台灣研究小組召集人Steven Goldstein(戈迪溫)教授

【華府新聞日報訊】 中華民國(台灣)駐美代表高碩泰應哈佛大學邀請,於11月3日上午出席費正清中國研究中心台灣研討會並擔任開幕致詞貴賓。這項研討會主題為「台灣正在轉型?蔡政府的初步印象」(Taiwan in Transition? Initial Impression of the Tsai Ing-wen Administration),活動由費正清中心台灣研究小組召集人Steven Goldstein(戈迪溫)教授主持,分別就台灣政治、台灣與亞洲新經濟架構、兩岸情勢及臺美關係等四項專題進行討論,討論熱烈、成果豐碩。

研討會主持人戈迪溫教授開場時提到美方資深官員形容台美關係「從未如此良好」(never been better),針對這種說法,高碩泰致詞時回應說,過去五個多月來,在蔡英文總統睿智領導下,台灣秉持低調、零意外原則來促進台美關係,不論在經貿、觀光、科技、文教、人道與災害救助、國際參與等各面向都穩健發展,並獲得多項成果;台灣為民主社會,儘管發展過程仍遭遇若干挑戰,但可喜的是,今日臺灣在言論、宗教、著作、出版等均享有充分自由,這些都是台美之間共享的價值,也使得台灣成為美國所信賴的夥伴,這也說明了為何台美關係從未如此密切,是基於深厚互信及雙方共同努力的成果。

哈佛大學費正清中國研究中心主任柯偉林(William C. Kirby, 左)致贈費正清成立60週年紀念書包給高碩泰

高碩泰指出,蔡英文總統及民進黨目前主要施政重點包括經濟、勞工、薪資停滯及年金改革、轉型正義等問題,而在兩岸關係方面,蔡總統持續向對岸釋出善意,並願以彈性、耐性妥善處理兩岸關係,但是北京當局目前仍持觀望態度,同時也打壓台灣國際參與空間。他說,兩岸高層對話雖然暫時中斷,但是工作階層管道仍持續運作。他強調,蔡總統多次呼籲,希望北京正視中華民國存在的現實,在不預設框架前提下,雙方早日重啟對話,共謀安定、和平與人民福祉。

高碩泰指出,下週美國總統大選無論結果如何,台美關係仍確保延續性、一致性與可預測性。

3日在費正清中心舉行的研討會,與談專家學者包括北卡州戴維森學院政治系教授Shelley Rigger(任雪麗)、華府戰略與國際研究中心費和中國講座副主任Scott Kennedy(甘思德)、喬治亞理工學院國際研究所助理教授林坤達以及華府智庫史汀生中心東亞計畫主任Alan Romberg(容安瀾)。駐波士頓辦事處處長賴銘琪、副處長陳銘俊陪同高碩泰出席這項研討會,並與參加人士熱絡交流。

左起: 戈迪溫、柯偉林、高碩、甘思德

在訪問波士頓時,高碩泰除了應邀出席費正清中心台灣研討會外,也應邀參加哈佛大學魏德海國際事務中心(Weatherhead Center for International Affairs)舉辦的校友會暨地緣政治經濟研討會。高碩泰曾於1996-1997年擔任該中心訪問學人,一直與哈佛校方互動密切。

台灣研討會會場一景

圖/黃瑞禮 ‧ 李靜芳