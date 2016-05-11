免費升學講座 申請大學資訊一站通

免費升學講座 11月5日昆西市舉行

申請大學資訊一站通 聽講座抽大獎

Students, Parents

You're invited to a

:ONE STOP" Workshop

for College Application

"2016 McDonald's Education Workshop"

PLUS raffle drawings. Grand prize: Smart TV

10AM - 3PM Saturday, 11/05/2016

Ruth Cameron Auditorium

East Nazarene College

23 East Elm Street, Quincy, MA 02170

由波士頓新聞、麥當勞和ASC English & A+ Program聯合主辦的免費升學講座，定11月5日(星期六)舉行，主題包括：

-大學招生官講解入學手續，如何準備材料，何時著手申請。

-學費太貴了！有很多獎助學金機會等著你呢！告訴你如何申請。

-上了社區學院也能拿學到大學文憑？專家告訴你「2+2」的奧妙!

-新的 SAT測驗已上路，攻克 SAT/ACT 測驗的訣竅，分享給你。

-名校愛聽你的故事，要看你的價值，如何展現自已，脫穎而出！

-青年學子學習領導能力，創造價值的簡易之道：社區服務。

-「虎媽貓爸」才管用嗎？家長分享教養與升學的父母經。

目前就讀普林斯頓大學的李依依，10歲移民來美，力爭上游，她將在講座中分享升學經驗。

講座時間是11月5日(星期六)上午10點起，地點在麻州昆西市：Ruth Cameron Auditorium, Eastern Nazarene College, 23 East Elm St. Quincy, MA 02170, 請上網報名，索取免費票，座位有限，先到先得！goo.gl/gSNm6v