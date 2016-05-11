麥當勞升學講座定11月5日在昆西市舉行

新移民、普林斯頓虎妹李依依應邀分享升學經驗

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2016 McDonald's Education Workshop - Boston

10AM - 3PM Saturday, 11/05/2016

Ruth Cameron Auditorium East Nazarene College

23 East Elm Street, Quincy, MA 01720

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【波士頓新聞訊】出生在中國南京市，10歲隨父母移民來美國的李依依(Jessica Li)，畢業於馬州洛城理查‧蒙哥馬利高中?(Richard Montgomery High School)，順利進入美國首屈一指的普林斯頓大學(Princeton University)。權威的「美國新聞與世界報導」大學排行榜，最新公佈的名次，普林斯頓大學仍然蟬連第一名。普林斯頓大學的吉祥物是老虎，所以我們管叫普大的女學生「普林斯頓虎妹」(Princeton Tiger)。

李依依可以說是第一代移民，一切從頭開始。她的雙親跟一般的新移民家庭一樣，來到這個新世界，打工維持家計，李依依則就讀附近的公立學校，力爭上游，進入高中的IB班。沒有perfect 成績的她，竟受到了多所長春滕盟校，以及包括史丹福大學在內名校的青睞，全部錄取她，最後她選擇了給她獎學金的普林斯頓大學，「虎妹」之名，實至名歸，她的求學歷程，奮鬥精神，生命價值，值得新移民仿效、借鏡。

李依依應邀在11月5日舉行的麥當勞升學講座分享她的故事，傳授她的經驗，讓後進學習如何克服壓力，創造價值，鼓舞人心，在眾多優秀學生之中脫穎而出。心動就要立即行動，請速上網報名：http://goo.gl/gSNm6v，或www.bostonchinesenews.com

由波士頓新聞、麥當勞和ASC English & A+ Program聯合主辦的這項免費升學講座，主題包括：

- 大學招生官講解入學手續，如何準備材料，何時著手申請。

- 學費太貴了！有很多獎助學金機會等著你呢！告訴你如何申請。

- 上了社區學院也能拿學到大學文憑？專家告訴你「2+2」的奧妙!

- 新的?SAT測驗已上路，攻克?SAT/ACT?測驗的訣竅，分享給你。

- 名校愛聽你的故事，要看你的價值，如何展現自已，脫穎而出！

- 青年學子學習領導能力，創造價值的簡易之道：社區服務。

- 「虎媽貓爸」才管用嗎？家長分享教養與升學的父母經。

講座時間是11月5日(星期六)上午10點到下午3點，地點在麻州昆西市：Ruth Cameron Auditorium, Eastern Nazarene College, 23 East Elm St. Quincy, MA 01720,?請上網報名，索取免費票，座位有限，先到先得！goo.gl/gSNm6v